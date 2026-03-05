In der Nacht zu Mittwoch haben drei Diebe einen Transporter bei Mücheln aufgebrochen. Zeugen beobachteten sie und nahmen nach deren Flucht die Verfolgung auf.

In Mücheln brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in einen Transporter ein und entwendeten Werkzeuge.

Mücheln. – In der Nacht zu Mittwoch sind mutige Zeugen mehreren Dieben im Müchelner Ortsteil Oberwünsch (Saalekreis) nachgeeilt, wie die Polizei mitteilt. Zuvor hatten die Täter einen Transporter aufgebrochen.

Demnach entwendeten die drei Diebe mehrere Werkzeuge aus dem Fahrzeug und verfrachteten diese in ihr Auto. Dabei wurden sie von zwei Zeugen gestört. Die drei Täter ließen alles stehen und liegen und flüchteten, so die Polizei weiter.

Zeugen verfolgen Diebe bei Mücheln in der Nacht

Ein Zeuge sei einem der Langfinger nachgelaufen, ein weiterer habe die beiden anderen im Auto verfolgt. Die mutigen Zeugen verloren nach Angaben der Polizei die Flüchtenden jedoch aus den Augen.

Mit einem Polizeihubschrauber und einem Fährtenspürhund sei weiter nach den Räubern gefahndet worden – ohne Erfolg.