Hubschrauber im Einsatz Zeugen erwischen dreiste Diebe bei Mücheln: Täter flüchten zu Fuß
In der Nacht zu Mittwoch haben drei Diebe einen Transporter bei Mücheln aufgebrochen. Zeugen beobachteten sie und nahmen nach deren Flucht die Verfolgung auf.
Mücheln. – In der Nacht zu Mittwoch sind mutige Zeugen mehreren Dieben im Müchelner Ortsteil Oberwünsch (Saalekreis) nachgeeilt, wie die Polizei mitteilt. Zuvor hatten die Täter einen Transporter aufgebrochen.
Demnach entwendeten die drei Diebe mehrere Werkzeuge aus dem Fahrzeug und verfrachteten diese in ihr Auto. Dabei wurden sie von zwei Zeugen gestört. Die drei Täter ließen alles stehen und liegen und flüchteten, so die Polizei weiter.
Zeugen verfolgen Diebe bei Mücheln in der Nacht
Ein Zeuge sei einem der Langfinger nachgelaufen, ein weiterer habe die beiden anderen im Auto verfolgt. Die mutigen Zeugen verloren nach Angaben der Polizei die Flüchtenden jedoch aus den Augen.
Mit einem Polizeihubschrauber und einem Fährtenspürhund sei weiter nach den Räubern gefahndet worden – ohne Erfolg.