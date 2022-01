Nach Brand auf Industriegelände: Polizei findet Leiche in Quedlinburg

In Quedlinburg hat die Polizei am Donnerstagmorgen eine Leiche gefunden. Die Beamten waren wegen eines Brandes zu dem alten Industriegelände ausgerückt. Wer der oder die Tote ist, war zunächst unklar.

Polizeifahrzeuge stehen vor dem Gebäude, in dem die Leiche gefunden wurde.

Quedlinburg/MZ - Nach einem Brand auf dem ehemaligen Industriegelände der Galvanik GmbH im Rambergweg in Quedlinburg hat die Polizei am Donnerstag eine Leiche entdeckt. Wer das Opfer ist und ob es durch das Feuer zu Tode kam oder schon vorher gestorben ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde am frühen Morgen gegen 3 Uhr eine Rauchentwicklung auf dem Gelände gemeldet, so dass die Feuerwehr ausgerückt ist. „Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde eine größere Anzahl alter Polierscheiben in Brand gesetzt“, hieß es von der Polizei. Als die Beamten ihre Ermittlungen zur Brandursache aufnahmen, entdeckten sie auch den Toten oder die Tote.