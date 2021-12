Nachbar hört Rauchmelder: 29-Jähriger lässt Feuerwehr nicht in seine Wohnung

Sangerhausen/MZ - Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt die Polizei gegen einen 29-jährigen Sangerhäuser. In der Wohnung des Mannes in der Straße der VS im Stadtteil Südwest hatte gegen 22.50 Uhr am Montagabend ein Rauchmelder angeschlagen. Offenbar Nachbarn, die den Melder gehört hatten, riefen die Feuerwehr und die Polizei.

Die Feuerwehr traf den Mann dann außerhalb der Wohnung an, die Tür war geschlossen. „Der 29-Jährige wollte die Feuerwehr auch nicht in die Wohnung lassen. Einsatzkräfte mussten deshalb die Tür öffnen“, sagte Polizeisprecherin Antje Hoppen. Außerdem soll der Mann Einsatzkräfte geschubst und beleidigt haben. Die Polizei habe körperliche Gewalt anwenden müssen, um den Widerstand zu brechen.

In der Wohnung stellte sich heraus, dass auf dem Herd Essen angebrannt war. Der entstandene Qualm hatte den Rauchmelder ausgelöst.