Die Polizei Halle sucht nach einem vermissten jungen Mann. Der 27 Jahre alte Till Valentin R. wurde zuletzt am Donnerstagnachmittag im Bereich der Vogelweide gesehen.

27-Jähriger in Halle vermisst – Wo ist Till Valentin R.?

Halle (Saale)/DUR – Die Polizei fahndet nach einem vermissten 27-Jährigen aus Halle. Der Vermisste wurde zuletzt am Donnerstagnachmittag in der Barbarastraße gesehen. Er befand sich laut Mitteilung in einer emotionalen Ausnahmesituation. Angehörige befürchten, dass er sich selbst etwas antun könnte.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

circa 1,75 Meter groß

schlanke Gestalt

längere, braune Haare

trägt vermutlich eine orangefarbene Mütze

zur übrigen Bekleidung ist nichts bekannt

Der 27 Jahre alte Till Valentin R. wird seit Donnerstag in Halle vermisst. Foto: Polizei

Hinweise zu dem jungen Mann nimmt die Polizei Halle unter (0345) 224 2000 entgegen.