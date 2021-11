60-jähriger Mann verletzt am Friedhof in Klein Oschersleben aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Weil ihr Sohn nicht mit den Gestecken auf den Friedhof in Klein Oschersleben am Samstag (13. November) gekommen ist, ist die Mutter wieder zum Auto zurückgekehrt. Der Sohn hatte noch eine Zigarette rauchen wollen. Im Auto fand die Mutter ihren Sohn verletzt vor. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Klein Oschersleben (vs) - Vor dem Friedhof in Klein Oschersleben ist am Samstag (13. November) ein Mann verletzt aufgefunden worden. Er hatte dort neben seinem Volvo gestanden und noch eine Zigarette geraucht. Die Mutter des 60-jährigen Mannes war bereits auf den Friedhof gegangen.

Weil ihr Sohn jedoch nicht mit den Gestecken nachgekommen war, kehrte seine Mutter nach ungefähr zehn Minuten vom Friedhof zurück. Sie fand ihren Sohn verletzt im Auto und verständigte einen Rettungswagen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, konnte der Mann nicht sagen, was genau passiert war, da er sich daran nicht erinnert. Nach den nunmehr vorliegenden Erkenntnissen erscheint ein Unfallgeschehen mit einem anderen Fahrzeug aufgrund des Verletzungsbildes nahezu ausgeschlossen.

Dennoch ist etwas passiert, was zu diesen Verletzungen geführt hat. Es ist schwer vorstellbar, dass sich der 60-jährige Mann mit den erlittenen Verletzungen selbst in das Auto habe setzen können. Es könnte ihm jemand dabei geholfen haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstag, den 13. November gegen 13.15 Uhr in der Alten Hauptstraße etwas beobachtet haben. Jeder Hinweis könnte hilfreich bei der Rekonstruktion der Ereignisse sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.