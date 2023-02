Wanzleben - vs

Eine 84-jährige Wanzleberin ist am 21. Februar Opfer eines Trickbetruges geworden.

Laut Bericht der Polizei erhielt die Seniorin am Mittag einen Anruf von einem angeblichen „Jusitzbeamten“, der vorgab, ihr Sohn habe einen Unfall verursacht, bei welchem ein Kind getötet worden sein soll. Als Kaution wurden von dem Anrufer 40.000 Euro gefordert. Nur durch Bezahlung könne der Sohn wieder freikommen.

Da die Angerufene nicht über so viel Geld verfüge, habe man sich auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geeinigt, berichtet die Polizei. In der Folge übergab die Geschädigte zwei Stunden später einer ihr unbekannte männlichen Person den Geldbetrag an der Wohnungstür.

Die Polizei rät bei derlei Anrufen zur Vorsicht. Man solle sich lieber mit den Verwandten und gegebenenfalls mit der Polizei darüber austauschen.