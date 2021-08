Angriff auf Rettungskräfte in Oschersleben

Oschersleben (vs) - Am Samstag-Nachmittag, 7. August, schrie eine Person in der Nähe eines Einkaufsmarktes in Oschersleben um Hilfe. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte wurde diese Person zunehmend aggressiver und beleidigte die Rettungskräfte.

Im weiteren Verlauf schlug er eine Rettungskraft und warf seine Krücke gegen den Schenkel. In weiterer Folge warf er mit verschiedenen Einkaufsgegenständen in die Richtung der Rettungskräfte. Nach Eintreffen der Polizei reagierte die Person weiterhin aufbrausend und verhielt sich renitent.

Aus diesem Grund sind dem Beschuldigten die Handfesseln angelegt wurden. Ein Notarzt wurde hinzugezogen, welcher den Beschuldigten aufgrund der psychischen Auffälligkeiten in ein Fachkrankenhaus eingewiesen hat. Ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte und gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.