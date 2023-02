In Oschersleben (Börde) wurden am Donnerstag gleich drei Autos aufgebrochen. Die Polizei ermittelt.

In Oschersleben wurden an einem Tag gleich drei Autos aufgebrochen und Wertgegenstände geklaut.

Oschersleben (vs) - Unbekannte Täter sind in Oschersleben wiederholt in verschlossene Fahrzeuge mit Gewalt eingedrungen, berichtet die Polizei. Alle Einbrüche fanden am Donnerstag, bzw. Freitagfrüh statt.

Im Geschwister-Scholl-Ring wurde bei einem verschlossen abgestellten Auto die Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Inneren eine Geldbörse entwendet.

Auch im Diesterwegring wurden bei zwei Pkw die Seitenscheibe eingeschlagen. Aus einem Fahrzeug wurde ein offenliegendes Mobiltelefon geklaut. Aus dem anderen hat die Täterschaft eine Geldbörse, welche aber leer war, entwendet.

Eine Geldbörse wurde aus einem Pkw, welcher An der Burg abgestellt war, entwendet. Auch hier wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen, um in das Innere zu gelangen.

An allen Tatorten wurde eine Spurensuche und –sicherung durchgeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Taten und / oder den Tätern nimmt das Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904 478 0 entgegen.