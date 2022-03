Brandstiftung? Gartenlaube in Oschersleben geht in Flammen auf

In einer Gartensparte in Oschersleben im Landkreis Börde ist am Sonntag (20. März) eine Laube niedergebrannt. Zuvor konnten Zeugen beobachten, wie ein Mann bei einem anderen Gartenhaus gekokelt hatte.

In einer Gartensparte in Oschersleben ist am Sonntag (20. März) eine Laube niedergebrannt. Zuvor konnten Zeugen beobachten, wie ein Mann bei einem anderen Gartenhaus gekokelt hat.

Oschersleben (vs) - In einer Gartensparte im Peseckendorferweg in Oschersleben hat am Sonntagnachmittag (20. März) gegen 16.30 Uhr ein leerstehender Bungalow gebrannt.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, waren zwei Gartenfreunde in ihrer Gartenparzelle und sahen Rauch aus einem anderen Garten aufsteigen. Dieser war schwarz und roch nach Gummi, erklärten sie später der Polizei.

Daraufhin hatten die Männer sich aufgemacht, die Ursache zu finden und konnten diese im Garten eines anderen Parzellenpächters finden. Sie sahen, wie dieser gerade dabei war, dass Feuer zu löschen. Die Herren gingen wieder und sahen ungefähr eine halbe Stunde später, wie eine Gartenlaube in Flammen stand. Es handelte sich um eine leerstehende Parzelle, welche direkt an den Garten angrenzte, wo zuvor ein Feuer gewesen war. Der Mann, der dort gekokelt hatte, war nicht mehr vor Ort.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen auf Nachbarparzellen verhindern. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dieser Sache.