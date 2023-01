Diebe stehlen Bargeld aus Supermarkt-Tresor in Oschersleben

Aus einem Supermarkt in Oschersleben ist Bargeld in vierstelliger Höhe gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen

Oschersleben - vs

Unbekannte sind im Laufe des Wochenendes vom 13 bis 15 Januar 2022 in einen Discounter in der Fabrikstraße in Oschersleben eingebrochen. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, muss sich die Tat in der Zeit zwischen Freitag um 18 Uhr und Montag um 3.30 Uhr zugetragen haben.

Aus einem Tresor, der von den Einbrechern aufgebrochen wurde, soll eine mittlere vierstellige Summe Bargeld gestohlen worden sein. Die Kriminalpolizei konnte erste Spuren sichern.