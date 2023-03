Unbekannte sind in einen Friedhof in Oschersleben in der Börde eingebrochen und haben Gedenktafeln mit russischer Schrift abmontiert. Nun meldet die Polizei einen Fahndungserfolg.

Oschersleben (vs) - Diebe sind am Montag in Oschersleben in der Börde in den Friedhof in der Hornhäuser Straße eingebrochen und haben russische Gedenkplatten geklaut. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach haben Unbekannte in der Nacht zum Montag den Zaun zum Friedhof Oschersleben zerschnitten und sich widerrechtlich Zutritt verschafft. Auf dem Friedhofsgelände sollen sie vier rechteckige Kupfertafeln von Gedenksteinen für die sowjetischen Gefallenen des Zweiten Weltkriegs demontiert haben. Die Gedenktafeln sollen 50 mal 50 cm gemessen und einen Text in kyrillischer Schrift besessen haben. An der Trauerhalle entwendeten die Täter offenbar die Kupferkabel des Blitzableiters.

Vier Gedenktafeln für die sowjetischen Gefallenen des Zweiten Weltkriegs sind vom Friedhof Oschersleben gestohlen worden. Foto: Polizei

Mittlerweile hat ein Bürgerhinweis an die Polizei zum Wiederauffinden der Platten geführt. Die Kupferplatten sind offenbar unbeschädigt und sollen der Stadt Oschersleben zeitnah wieder übergeben werden, heißt es von Seiten der Beamten.