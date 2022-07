Einbruch in Supermarkt: Zigaretten in Hötensleben geklaut

Unbekannte sind in Hötensleben in der Börde in einen Supermarkt eingebrochen und haben Zigaretten entwendet.

Hötensleben (vs) - Zu einem Einbruch ist es am Sonntagabend in einem Edeka-Markt in Hötensleben in der Börde gekommen. Dies teilte ein Sprecher des Polizeireviers Börde mit.