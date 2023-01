Einbrecher stehlen wertvolles Werkzeug aus Oschersleber Firma

Oschersleben - Unbekannte sind vermutlich in der Nacht zum Freitag, 20. Januar, in ein Firmengebäude in der Triftstraße in Oschersleben eingebrochen. Wie ein Sprecher des Polizeireviers Börde am Freitag mitteilte, muss sich die Tat in der Zeit zwischen 15.45 Uhr am Donnerstag und Freitagmorgen um 8 Uhr zugetragen haben.

Die Einbrecher waren durch ein Fenster in das Gebäude eingestiegen. Dort wurden die Kellerräume durchwühlt und diverse Werkzeuge, wie eine elektrische Kettensäge und ein Akkuschrauber, gestohlen. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 8200 Euro.

Hinweise von möglichen Zeugen nimmt das Polizeirevier Börde in Haldensleben telefonisch unter der Rufnummer 03904/47 80 entgegen.