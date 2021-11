Enkeltrick: 82-jährige Frau wird in der Börde um mehrere tausend Euro betrogen

Eine 82-jährige Seniorin ist am Donnerstag (4. November) in Ampfurth (Ortsteil von Oschersleben) um mehrere tausend Euro betrogen worden. Laut Polizei, hatte sich ein Anrufer als Polizist ausgegeben. Die Rentnerin sollte mit dem Geld ihre Enkelin freikaufen.

Ampfurth (vs) - Eine 82-jährige Seniorin ist am vergangenen Donnerstag (4. November) in Ampfurth (Ortsteil der Stadt Oschersleben) um mehrere tausend Euro betrogen worden.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, hatte ein Mann bei der Frau angerufen und sich als Polizist vorgestellt. Er erklärte, dass die Enkelin der Seniorin einen Unfall verursacht hatte, bei dem ein Mann gestorben sei.

Um die Enkelin aus der Untersuchungshaft freizukaufen, wären 20.000 Euro nötig. Da die Seniorin nicht so viel Bargeld zu Hause hatte, war der falsche Polizist auch mit weniger einverstanden und schickte gegen 16.45 Uhr einen Mann und eine Frau zu ihrer Adresse, wo diese das Geld am Hoftor übergab.

Als dies der Sohn der Seniorin erfuhr, meldete er dies der Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.