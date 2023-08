Zwei Autofahrer sind in Krottorf nahe Oschersleben verbal aufeinander losgegangen. Schnell artete die Situation in eine Prügelei aus.

Krottorf (vs) - Zu einer heftigen Auseinandersetzung haben sich am Dienstagnachmittag zwei Autofahrer in Krottorf nahe Oschersleben in der Börde hinreißen lassen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wollte zunächst ein 61-jähriger Anwohner sein Auto auf sein Grundstück fahren und verengte dabei die anliegende Straße kurzzeitig, als ein weiterer Autofahrer die Straße passieren wollte. Er habe dabei die Fahrbahn als zu eng eingeschätzt. Dadurch seien beide Männer in Streit geraten. Anschließend sei es zu einem körperlichen Angriff gekommen.

Der 61 Jahre alte Mann kam ins Krankenhaus.