Während der Fahrer schlief: Unbekannte stehlen auf A2-Parkplatz 200 Pkw-Reifen

Uhrsleben (vs) - Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (05. April) auf dem Parkplatz Lorkberg an der A 2 bei Uhrsleben (Ortsteil der Gemeinde Erxleben im Landkreis Börde) den Laderaum eines Sattelzugs geöffnet. Als der Fahrer am Dienstagmorgen den Diebstahl bemerkte, waren die Täter bereits mit dem Diebesgut auf der Flucht.

Wie aus der Mitteilung der Polizeiinspektion Magdeburg hervorgeht, schlitzten nach ersten Erkenntnissen die Unbekannten erst mehrfach die Plane auf, um sich einen Überblick über die Ladung des 28-Jährigen zu verschaffen.

Während der ahnungslose Fahrer im Führerhaus schlief, entluden sie schließlich ungefähr 200 Pkw-Reifen der Marke Vredestein aus dem Sattelauflieger. Es entstand ein geschätzter Schaden von 20.000 Euro.

Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bandendiebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.