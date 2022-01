Fahrerflucht in der Börde: 49-Jähriger von Auto auf Feld geschleudert und tot

Ein Mann ist am Sonnabend (29. Januar) gegen 11 Uhr auf einem Feld kurz vor Wulferstedt im Landkreis Börde tot aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann von einem Fahrzeug angefahren wurde und der Unfallverursacher weitergefahren ist.

Wulferstedt (vs) - Eine leblose Person ist am Sonnabend (29. Januar) gegen 11 Uhr von einem Verkehrsteilnehmer auf einem Feld kurz vor der Ortschaft Wulferstedt (Ortsteil der Gemeinde Am Großen Bruch) im Landkreis Börde gefunden worden.

Wie aus der Mitteilung der Polizeiinspektion Magdeburg hervorgeht, konnten die eingetroffenen Rettungskräfte nur noch den Tod des 49-Jährigen feststellen.

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Person von einem Fahrzeug erfasst und dadurch auf das anliegende Feld geschleudert wurde. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Es besteht die Möglichkeit, dass jemand den Verkehrsunfall gesehen hat und Angaben als Zeuge zum Unfallhergang machen kann. Die Polizei bittet darum, sich an den Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst der PI Magdeburg, 39326 Hohenwarsleben unter der Telefonnummer: 039204 / 72-0 zu melden oder sich an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.