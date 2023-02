Feuerwehr Mehrfamilienhaus in Ausleben steht in Flammen - mehr als 60 Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehr hat in der Nacht zum Freitag, 3. Februar, einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ausleben gelöscht. Mehr als 60 Einsatzkräfte waren vor Ort.