Zwei Feuerwehren sind am Ostersonntag vier Stunden lang bei einem Wohnungsbrand in Domersleben im Einsatz. Sie mussten auch nach eingeschlossenen Personen suchen.

Brand in Domersleben

Domersleben - Starke Rußspuren auf der hellen Fassade des Mehrfamilienhauses in der Friedensstraße in Domersleben zeugen noch davon, dass hier am Abend des Ostersonntags ein Feuer wütete.