Gestohlenes Fahrrad aus Eilsleben wird im Internet angeboten: Polizei stellt Täterin

Nachdem ein Fahrrad am Samstag (26. März) in Eilsleben gestohlen wurde, wurde es kurze Zeit später im Internet angeboten. Die Polizei konnte eine 34-Jährige stellen.

Eilsleben (vs) - Ein Mann hatte am Samstag (26.März) den Diebstahl seines Pocketbikes in der Ernst-Thälmann-Straße in Eilsleben bemerkt. Dieses wurde von seinem Grundstück entwendet.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, konnte auf dem Onlinemarktplatz Ebay das Pocketbike entdeckt werden.

Während eines fingierten Kaufversuches konnten die Polizeibeamten die 34- jährige Beschuldigte auf frischer Tat stellen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.