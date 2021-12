Verkehrsunfall Landkreis Börde: Alkoholisierter Autofahrer rammt Lkw

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend (22. Dezember) in Osterweddigen im Landkreis Börde gekommen. Als ein 37-jähriger Autofahrer an einem Lkw vorbeifuhr, stieß das Auto gegen den Lkw. Der 37-Jährige pustete 2,11 Promille.