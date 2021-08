Landkreis Börde: Hochsitz geht in Flammen auf - Polizei vermutet Brandstiftung 

Ein Hochsitz ist am Sonntagabend in der Feldmark bei Harbke in Flammen aufgegangen. Auch die Fläche unter dem Hochsitz brannte. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Harbke (vs) - Nachdem ein Hochsitz am Sonntagabend (15. August) in der Feldmark bei Harbke in Flammen aufgegangen ist, waren die Feuerwehren Harbke und Sommersdorf sofort alarmiert worden. Sie konnten den Brand schnell löschen.

Die Fläche unter dem Hochsitz war in einer Ausdehnung von ca. 200 Quadratmetern ebenfalls in Brand geraten. Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, gehen die Ermittler von Brandstiftung aus, da der Brand direkt in der Kanzel ausgebrochen ist.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.