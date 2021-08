Landkreis Börde: Unbekannte beschädigen Bushaltestellen und hinterlassen Müll

Unbekannte haben am Wochenende mindestens zwei Bushaltestellen und eine Mauer beschädigt. Anwohner hatten an den Orten zuvor Jugendliche gesehen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Eine beschmierte und verdreckte Bushaltestelle fanden die Anwohner in der Talwiese in Langenweddingen vor. Auch eine weitere Bushaltestelle ist beschädigt worden.

Langenweddingen (vs) - Zeugen haben der Polizei heute früh (29. August) gegen 8.50 Uhr berichtet, dass die Bushaltestelle in der Straße Talwiese auf Höhe Hausnummer 2 in Langenweddingen (Ortsteil der Einheitsgemeinde Sülzetal) mit Graffiti beschädigt worden ist.

Auch an einer angrenzenden Mauer wurden diverse Graffiti besprüht, welche Fußballbezug aufwiesen. In der Bushaltestelle selbst hinterließen die unbekannten Täter leere Flaschen, Zigarettenschachteln und Trinkbecher.

Weitere Bushaltestelle wird beschädigt

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, kam es in der Halberstädter Straße auf Höhe Nr. 4 zudem zu weiteren Sachbeschädigungen an einer dortigen Baustelle. Hierbei wurden Baustellenwarntafel herausgezogen und auf die Straße geworfen.

Anwohner hatten am Abend zuvor eine Gruppe Jugendlicher an besagter Örtlichkeit bemerkt, die in Zusammenhang mit den Taten stehen könnten. Die Polizei hat die Spurensuche- und Sicherung aufgenommen. Mehrere Strafanzeigen wurden gefertigt.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer: 03904 – 478 0 entgegen.