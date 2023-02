Die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei in der Börde nach einem 56-jährigen Mann ist am Mittwoch bendet worden. Die Suche wurde beendet.

Polizei in der Börde stellt Suche ein - Vermisster 56-Jähriger gefunden

Wie die Polizei in der Börde mitteilt, wurde der vermisste gefunden.

Börde (vs) - Die Polizei in der Börde hat die Fahndung nach dem seit dem 31. Januar vermissten 56-jährigen eingestellt, "die vermisste Person wurde aufgefunden", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Die Öffentlichkeitsfahndung war am Dienstagmorgen verbreitet worden. Das Polizeirevier Börde bedankt sich für die Unterstützung der Fahndungsmaßnahmen.