Oschersleben: Unbekannte stehlen Solarmodule - Schaden: 25.000 Euro

Unbekannte Täter haben von einer Solaranlage auf der alten Deponie in Oschersleben die Solarmodule gestohlen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Oschersleben (vs) - Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 19. Juli bis 5. August von der Solaranlage auf der alten Deponie in Oschersleben unter anderem 25 Solarmodule und Wechselrichter gestohlen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, wird die Gesamtschadenshöhe auf bis zu 25.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer: 03904-478 0 entgegen.