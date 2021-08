Oschersleben: Unbekannte Täter brechen Traktoren auf Firmengelände auf

Unbekannte Täter haben am Wochenende von einem Firmengelände in Oschersleben die GPS Terminals von vier Traktoren gestohlen. Der Sachschaden beträgt 35.000 Euro.

Oschersleben (vs) - Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 14. bis 16. August auf einem Firmengelände in Oschersleben vier Traktoren aufgebrochen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, entwendeten die Täter daraus jeweils die Terminal Bedienteile, die mit dem GPS verbunden sind. Der Sachschaden beträgt 35.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Magdeburg war zur Spurensicherung im Einsatz. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.