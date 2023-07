Eine 33-Jährige hat sich in einer Doppelkurve mit ihrem Auto bei Beckendorf überschlagen, so die Polizei.

Beckendorf (vs) - Die 33-jährige Fahrerin eines BMW fuhr am 27. Juli gegen 6.40 Uhr aus Richtung Eggenstedt in Richtung Beckendorf und verunfallte an einer Doppelkurve.

Bei Beckendorf ereignete sich ein Unfall. Foto: Polizei

Nachdem die Fahrzeugführerin die Doppelkurve durchfuhr, geriet ihr Fahrzeug ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge stieß das Auto gegen eine Böschung, überschlug sich einmal seitlich und blieb auf der Beifahrerseite liegen.

Die 33-jährige konnte durch die Hilfe von Ersthelfern ihr Fahrzeug selbständig verlassen. Nach ersten Angaben blieb die Fahrzeugführerin unverletzt, klagte aber über Kopfschmerzen.