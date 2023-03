In der Börde ist ein Opel-Fahrer mit hohem Tempo vor einer Polizeikontrolle geflüchtet, so die Polizei.

Eine polizeibekannter Opelfahrer ist in Wanzleben vor der Polizei davongebraust.

Wanzleben (vs) - Eine Polizeistreife beabsichtigte am 20. März in Wanzleben den Fahrer eines Opel zu kontrollieren. Nachdem die Polizeibeamten das Anhaltesignal einschalteten, erhöhte der Opel-Fahrer seine Geschwindigkeit. Die Beamten verfolgten das fliehenden Auto mit Blaulicht durch Wanzleben und weiter über verschiedene Kreisstraßen und Dörfer.

Der Fahrer raste dabei mit über 140 km/h durch geschlossene Ortschaften. Einer zur Unterstützung gerufenen Polizeistreife gelang es beinahe, das Fahrzeug zu stoppen, jedoch hielt der Opel-Fahrer rücksichtslos und ohne Abzubremsen auf den Streifenwagen zu, so dass die Beamten gezwungen waren, durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern.

Auf einem Feldweg verloren die Polizisten den Fliehenden außer Augen. Glücklicherweise wurde niemand durch das riskante Fahrverhalten des Opelfahrers verletzt. Glück ist auch, dass die Beamten den polizeibekannten Fahrzeugführer identifizieren konnten. Eine Strafanzeige wurde gefertigt, heißt es in einer Pressemitteilung.