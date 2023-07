In der Börde ist es zwischen Barneberg in Richtung Hamersleben auf der B 245 an der Einmündung zur L 104 zu einem schweren Unfall gekommen, so die Polizei.

Barneberg/Hamersleben (vs) - Ein schwerer Verkehrsunfall mit gleich mehreren Verletzten ereignete sich am Morgen des 6. Julis gegen 7.52 Uhr auf der B 245 Barneberg in Richtung Hamersleben an der Einmündung zur L 104.

Mit derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 60-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem VW die B 245 aus Richtung Barneberg kommend und beabsichtigte an der Einmündung zur L 104 nach links in Richtung Ausleben abzubiegen. Aufgrund von Fahrbahnmarkierungsarbeiten verringerte sie ihre Geschwindigkeit und hielt an. Der nachfolgende 33-jährige Fahrzeugführer fuhr aus bisher unbekannter Ursache auf den stehenden VW auf.

Durch den Aufprall wurde eine Person schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Drei weitere Personen kamen leichtverletzt ins Krankenhaus, eine Person wurde vor Ort ambulant behandelt.

Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für rund zwei Stunden gesperrt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.