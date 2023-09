Ein fahrender Zug von Magdeburg nach Halberstadt im Harz ist bei Hadmersleben in der Börde von einem Unbekannten mit Steinen attackiert worden. Dabei wurde eine Scheibe des Regionalexpresses komplett zerstört.

Fahrender Regionalexpress zwischen Magdeburg und Halberstadt im Harz mit Steinen attackiert: Eine Scheibe zerbricht bei Steinwurf nahe Hadmersleben in der Börde. Symbolbild:

Blumberg/Hadmersleben (vs) - Unbekannte haben offenbar am Mittwochabend einen Zug, der von Magdeburg nach Halberstadt im Harz unterwegs war, heftig mit Steinen beworfen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wurde der Regionalexpress plötzlich im Bereich der Ortschaften Blumberg und Hadmersleben in der Börde von einem Unbekannten mit Steinen beworfen. Dabei sei eine Scheibe des Zuges getroffen und komplett zerstört worden. Der Zug habe seine Fahrt bis zur Wagenwerkstatt in Halberstadt fortgesetzt, so die Beamten weiter.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Zugverkehr und sucht unter der Rufnummer 0391-56549555 nach Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zur Tat geben können.

In dem Zusammenhang mit dem Steinwurf weisen die Polizisten darauf hin, dass es sich hierbei um eine nicht unerhebliche Straftat handele, die im schlimmsten Fall zu gravierenden Personen- und Sachschäden führen könne.