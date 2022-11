Oschersleben: Feuerwehr findet Toten bei Brand in Gartenlaube

In Oschersleben kam es in der Nacht zum 29. November 2022 zu einem Brand in einer Gartenlaube. Dabei kam ein Mensch ums Leben.

Oschersleben/vs - Zu einem Brandeinsatz mit einem tragischen Ausgang kam es am Dienstagmorgen in Oschersleben. Um 3.56 Uhr wurde die Oscherslebener Feuerwehr zu einer brennenden Gartenlaube in der Gneisenaustraße gerufen.