In Oschersleben im Landkreis Börde ist es auf der Friedrichstraße zu einem Unfall gekommen. Die Straße ist in beiden Richtungen gesperrt.

Nach Crash ist Friedrichstraße in Oschersleben gesperrt - Diese Umleitung gibt es

Unfall in der Börde

Auf der Kreisstraße 1359 in Oschersleben ist nach einem Unfall eine Vollsperrung eingerichtet.

Oschersleben. - Zu einem Unfall ist es am Dienstagmittag auf der Kreisstraße 1359 in Oschersleben gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach hat es auf der Friedrichstraße in Höhe der Straße An der Wasserrenne gekracht. Dort sei die Straße in beiden Richtungen gesperrt, heißt es.

Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren und der empfohlenen Umleitung über An der Wasserrenne, Harzstraße und Seehäuser Weg zu folgen.