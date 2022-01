Unfall in der Börde: Verursacher betrunken hinterm Steuer

In der Börde in Richtung Halberstadt auf der B81 ereignete sich am 15. Januar gegen 19.30 Uhr ein Unfall.

Kloster Gröningen (vs) - Der 54-jährige Fahrer eines VW befuhr am 15. Januar gegen 15.30 Uhr mit seiner 53-jährigen Beifahrerin die B81 in Richtung Halberstadt. An der Kreuzung zur K1318 kam ein 57-jähriger Fahrer eines Renaults aus Richtung Kloster Gröningen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei missachtete er die Vorfahrt des VW. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die Insassen des VW leicht verletzt wurden. Der Fahrer des Renaults blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme pustete dieser allerdings einen Wert von 1,62 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.