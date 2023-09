In Oschersleben hat ein Fahrradfahrer eine Seniorin erfasst. Bei dem Unfall zog sich die Frau so starke Kopfverletzungen zu, dass sie ins Krankenhaus kam.

Eine Frau hat sich bei einem Unfall mit einem Radfahrer in Oschersleben so stark am Kopf verletzt, dass die Rentnerin ins Krankenhaus gebracht werden musste. Symbolbild:

Oschersleben (vs) - Zu einem Unfall mit einer verletzten Rentnerin ist es am Dienstagmorgen in der Thälmannstraße in Oschersleben gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war zunächst ein 40 Jahre alter Fahrradfahrer in der falschen Richtung auf dem Fahrradweg unterwegs, als 85 Jahre alte Frau den Radweg betrat. Anschließend soll es zum Zusammenstoß gekommen sein. Die Seniorin soll gestürzt sein und sich Kopfverletzungen zugezogen haben.

Lesen Sie auch: Hintergründe, Nachrichten und Informationen zum 1. FC Magdeburg auf unserem FCM-Portal "Magdeburg Blau-Weiß"

Die Frau kam ins Krankenhaus.