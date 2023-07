Bei einem Unfall auf der Landesstraße 24 zwischen Oschersleben und Schermcke ist ein Transporter von der Fahrbahn abgekommen in einen Graben gestürzt. Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Unfallflucht in der Börde: Wer fuhr dieses Auto in den Graben?

Oschersleben/Schermcke (vs) - Zu einem Unfall ist es am frühen Samstagmorgen, 1. Juli 2023, auf der L24 zwischen Oschersleben und Schermcke gekommen. Nach Angaben der Oschersleber Feuerwehr kam aus bisher unbekannter Ursache ein Transporter von der Fahrbahn ab. Das Auto durchschlug demnach eine Mauer eines Regendurchlasses und stürzte in einen Graben.