Ein Mann ist in Harbke augenscheinlich mit einer Langwaffe in Richtung Schlosspark unterwegs gewesen. Die Polizei konnte ihn schnappen.

Vorfall in Harbke

Vorfall in Harbke: Ein Mann war mit einer Langwaffe unterwegs.

Harbke/DUR. - Am Samstag ist ein Mann laut Polizei gegen 21.39 Uhr in Harbke im Landkreis Börde mit einer Langwaffe in Richtung Schlosspark unterwegs gewesen.

Der Beschuldigte habe gegenüber den Beamten angegeben, dass sich am Vortag im Rahmen einer Geburtstagsfeier im Schlosspark mit Helium gefüllte Luftballons in den Bäumen verfangen hatten. Auf diese habe der Mann mit seiner Softair-Langwaffe schießen wollen.

Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Führens einer sogenannten Anscheinswaffe eingeleitet, heißt es.