War es Brandstiftung? Gebäude brennt in Wanzleben

Ein Gebäude auf einem verwahrlosten Grundstück hat am Montag in Wanzleben gebrannt. Der Sachschaden beträgt 20.000 Euro.

Wanzleben (vs) - Ein 15-jähriger Teenager hat beim Spazierengehen mit seinem Hund am Montag (25. April) in der Lindenpromenade in Wanzleben Rauch, der von einem verwahrlosten Gelände aufstieg, bemerkt.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, erkannte der junge Mann, dass der Rauch aus einem Gebäude auf diesem Gelände kam und informierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand von Papierresten und Kartons schnell löschen.

Es wurde durch das Feuer ein Teil des Dachstuhls in Mitleidenschaft gezogen, so dass ein Sachschaden von circa 20.000 Euro entstand.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.