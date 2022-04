Papierlaster geht auf A7 in Flammen auf - kilometerlanger Stau Richtung Hannover

Göttingen/DUR/mad - Ein in Flammen stehender Lkw hat am Montagmorgen auf der Autobahn 7 zwischen Hann. Münden-Lutterberg und Hedemünden (Kreis Göttingen) für Stau und Behinderungen gesorgt. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen an, verletzt wurde nach ersten Informationen niemand, teilte die Polizei mit.

Für die Löscharbeiten musste die Autobahn voll gesperrt werden. Der Rückstau wuchs schnell auf mehrere Kilometer an. Die Autobahnpolizei Göttingen empfiehlt, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der aus Polen stammende LKW größere Mengen an Papier geladen. Der Fahrer konnte den Laster noch auf dem Standstreifen stoppen und sich in Sicherheit bringen. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Brandursache. die Ermittlungen laufen.