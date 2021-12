Pikanter Einsatz in Halle: Laute Schreie einer Frau waren kein Verbrechen

In der Nördlichen Innenstadt von Halle sind Polizisten in der Nacht zum Freitag zu einem Einsatz gerufen worden.

Halle (Saale)/MZ - Anwohner in der Nördlichen Innenstadt hörten in der Nacht auf Freitag gegen 0.50 Uhr laute Schreie einer Frau aus einer Wohnung. Besorgt riefen sie die Polizei an.

Als die Beamten eintrafen, stellte sich heraus, dass es sich in der Wohnung um ein Pärchen handelte, das beim Sex offenbar sehr laut war. Der 25-Jährigen, deren Schreie die Nachbarn gehört hatten, ging es gut.