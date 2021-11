Halle (Saale)/MZ - Am Montagmorgen hat sich gegen 09.30 Uhr An der Feuerwache in Halle ein Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw ereignet.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen fuhr der 79-jährige Pkw-Fahrer die Straße An der Feuerwache in Richtung Magistrale und übersah beim Befahren des Kreuzungsbereichs in Richtung der Richard-Paulick-Straße die Vorfahrtberechtigte 56-jährige Radfahrerin, woraufhin er mit ihr zusammenstieß.

Die Radfahrerin zog sich schwere Verletzung zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zum Einsatz einer Drohne der Polizei Sachsen-Anhalt.