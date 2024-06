Zu einem exhibitionistischen Vorfall ist es am Montagnachmittag in Querfurt gekommen.

Exhibitionist ruft Frau in Querfurt zu sich - um ihr sein Geschlechtsteil zu zeigen

Ein Exhibitionist war in der Merseburger Straße in Querfurt unterwegs.

Halle (Saale)/DUR. - Zu einer exhibitionistischen Handlung ist es am späten Montagnachmittag in der Merseburger Straße in Querfurt gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach machte zunächst ein Autofahrer eine 41 Jahre alte Frau, die gerade auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug war, auf sich aufmerksam. Als die Frau näher kam, habe sie bemerkt, dass der 55 Jahre alte Mann an seinem Penis manipulierte. Daraufhin entfernte sich die 41-Jährige zügig und rief die Polizei, hieß es.

Die eintreffenden Beamten fertigten eine Anzeige und sprachen einen Platzverweis gegen den Mann aus.