Eine Frau erhält einen vermeintlich polnischen Bußgeldbescheid. Doch in Polen war sie nicht.

In Polen geblitzt? 44-Jährige aus Dessau-Roßlau vermutet Betrug mit gefälschtem Bußgeldbescheid

Eine Frau aus Dessau-Roßlau soll in Polen geblitzt worden sein.

Dessau-Roßlau. - Eine 44-Jährige hat am Mittwoch, 26. März, einen polnischen Bußgeldbescheid erhalten. Darin wird der Frau vorgeworfen, am 23. Februar 2025 in Polen zu schnell gefahren zu sein.

Sie wurde in dem Schreiben, das in deutscher Sprache verfasst wurde, aufgefordert, Angaben zu ihrer Person zu machen und eine Strafe von 25 Euro zu zahlen.

Die 44-Jährige gibt jedoch an, weder im Februar noch in letzter Zeit in Polen gewesen zu sein. Auch sei das Auto auf dem beigefügten Foto nicht ihres.

Außerdem seien auf dem Foto weder Buchstaben noch Zahlen auf dem Kennzeichen des Autos erkennbar.

Aufgrund dieser Umstände geht die Geschädigte davon aus, dass es sich hier um einen Betrugsversuch handelt.