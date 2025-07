Am frühen Samstagmorgen hat ein Mann in Halle (Saale) zwei Dienstfahrzeuge der Bundespolizei beschädigt. Er drohte außerdem, Polizisten mit einem Pflasterstein zu bewerfen.

Randalierer beschädigt Fahrzeuge der Polizei am Hauptbahnhof in Halle

Halle (Saale). - Am frühen Samstagmorgen hat ein Mann in Halle (Saale) mehrere Fahrzeuge der Bundespolizei beschädigt und Einsatzkräfte bedroht, so die Polizei.

Der 39-Jährige habe mit einer Holzlatte gegen 4.40 Uhr auf ein abgestelltes Dienstfahrzeug der Bundespolizei am Hauptbahnhof eingeschlagen. Zudem bedrohte er laut Polizei zuvor zwei Personen mit der Holzlatte. Nachdem die Polizei den Mann aus der Gewahrsam entlassen habe, habe er erneut auf dem Bahnhofsvorplatz randaliert.

Der Mann griff anschließend laut Polizeiangaben zum Pflasterstein und drohte, ihn auf die Einsatzkräfte zu werfen. Während der erneuten Überführung zur Dienststelle habe der 39-Jährige erheblichen Widerstand geleistet.

Laut Polizei wurden durch die Angriffe Lackschäden an der Motorhaube sowie Beschädigungen an der vorderen Stoßstange der Dienstfahrzeuge festgestellt.