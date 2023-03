Thale - Am 17. März wurden im Tierpark Hexentanzplatz zwei Weißschwanz-Stachelschweine gestohlen. Es handelte sich dabei um die beiden Tiere namens "Pinky" und "Brain".

Die ausgewachsenen Schweine sind etwa 60 cm groß und wiegen rund 15 Kilogramm. "Pinky" und "Brain" tragen am Kopf einen grauen Kamm.

Im Tierpark Hexentanzplatz wurden zwei Weißschwanz-Stachelschweine gestohlen. Foto: Tierpark Hexentanzplatz

Am 21. März wurde das weibliche Stachelschwein „Brain" auf dem Gelände des Tierparks Thale gefunden und wieder in seine Stallung gebracht. Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund eines Hinweises eines Wanderers das gesuchte männliche Stachelschwein „Pinky" in den Morgenstunden des gleichen Tages in einem Waldgebiet zwischen Treseburg und Stiege rund zehn Kilometer entfernt vom Thalenser Tierpark gesichtet wurde.

Die polizeilichen Ermittlungen zu den Umständen des Verschwindens der beiden Tiere dauern derzeit an, heißt es in einer Pressemitteilung.