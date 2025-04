Ein Raser ist der Polizei bei einer Kontrolle auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Dessau-Ost und Vockerode ins Netz gegangen. So schnell war er und diese Strafe erwartet ihn.

Dessau. - Auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Dessau-Ost und Vockerode hat die Polizei am Montag, 14. April, die Geschwindigkeit von Autofahrern unter die Lupe genommen.

Demnach kontrollierten die Polizisten über 5.800 Fahrzeuge auf der Autobahn. Gegen die zulässigen 120 Kilometer in der Stunde verstießen aber nur 72 von ihnen, heißt es.

Polizei erwischt Raser auf der A9 bei Dessau

Ein Raser war aber besonders schnell unterwegs, wie die Beamten melden. Er muss mit einer besonders empfindlichen Strafe rechnen.

Der Bleifuß hatte an der Messstelle 186 Kilometer in der Stunde auf dem Tacho. Nach einem Toleranzabzug könnten auf den Raser nun ein Bußgeld über 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot zukommen.