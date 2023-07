Am Bahnhof Dessau ist am Montagabend ein offenbar alleinreisender Fünfjähriger der Polizei übergeben worden. Wie sich herausstellte, war der Junge von Zuhause ausgerissen und in eine S-Bahn gestiegen.

Dessau (vs) - Ein Fünfjähriger auf großer Abenteuerreise: Der Junge wurde am Montagabend, 17. Juli, gegen 20.20 Uhr durch Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn in einer S-Bahn im Bereich Dessau entdeckt.

Da offenbar keine Eltern aufzufinden waren, wurde die Bundespolizei informiert. Der kleine Abenteurer wurde im Hauptbahnhof Dessau an eine Streife übergeben, heißt es in einer Pressemitteilung der Bundespolizei am Dienstag.

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, war der Fünfjährige ohne Kenntnis der Eltern von Zuhause abgehauen. Eine entsprechende Vermisstenanzeige lag bereits bei der Landespolizei vor. Wohin der abenteuerlustige Junge wollte und wo er gestartet war, wurde nicht bekannt. Die Beamten konnten den kleinen Ausreißer schließlich unversehrt seiner glücklichen Mutter übergeben.