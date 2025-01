In Dessau-Roßlau wurde ein 52-jähriger Mann innerhalb weniger Stunden zweimal von der Polizei gestoppt. Der Grund: Er war ohne Führerschein unterwegs. Nun drohen ihm gleich zwei Strafverfahren.

In Dessau-Roßlau wurde ein Mann an einem Tag zweimal wegen desselben Vergehens von der Polizei angehalten.

Dessau-Roßlau. - Ein 52-jähriger Mann ist am Mittwoch zweimal von der Beamten angehalten worden, weil er ohne einen Führschein auf einem Kleinkraftrad unterwegs war. Das teilte die Polizei mit.

Am Mittwoch, 15. Januar, fiel Polizeibeamten gegen acht Uhr in der Askanischen Straße ein Kleinkraftrad auf. Das Fahrzeug wurde angehalten und eine Verkehrskontrolle durchgeführt, so die Polizei.

Dabei habe sich herausgestellt, dass der 52-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Nach Angaben der Polizei wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Polizei greift Mann erneut ohne Führersein auf

Laut der Polizei sei der 52-Jährige trotz des Fahrverbots am selben Tag gegen 14 Uhr erneut fahrend auf seinem Fahrzeug gesehen worden. Dieses Mal habe er die Mauerstraße in Richtung Friedhofstraße befahren.

Die Beamten hielten ihn schließlich in der Gliwicer Straße an, so die Polizei. Erneut sei die Weiterfahrt untersagt worden und zur Verhinderung weiterer Fahrten sei der Fahrzeugschlüssel sichergestellt worden. Gegen den 52-Jährigen sei nach Polizeiangaben ein weiteres Strafverfahren eingeleitet worden.