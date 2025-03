Aschersleben. - Bereits am 9. Dezember 2024 soll ein Mann in einem Drogeriemarkt in Aschersleben Parfums gestohlen haben. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Dieb.

Der Mann soll in der Rossmannfiliale in der Breiten Straße Parfümflaschen im Wert von etwa 150 Euro in seinem Rucksack verstaut haben, heißt es in einer Mitteilung. Anschließend habe er den Tatort verlassen, ohne die Waren zu bezahlen.

Der Tatverdächtige wurde von Überwachungskameras aufgenommen:

Dieser Mann soll in Aschersleben Parfüms gestohlen haben. Foto: Polizeirevier Salzlandkreis

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03471/3790 bei der Polizei zu melden.