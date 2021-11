Polizei Halle sucht nach vermissten Mann: Wer hat Mirko R. gesehen?

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei Halle sucht nach einem vermissten Mann. Laut den Beamten soll Mirko R. seit Sonntag, 21. November 2021 verschwunden sein. Er wurde letztmalig gegen 17.15 Uhr in der Merseburger Straße in Halle gesehen. Herr R. befindet sich vermutlich in einer hilfebedürftigen Lage.

Wer hat Mirko R. gesehen? Polizei Halle

Er kann wie folgt beschrieben werden:

circa 180 cm groß

Alter circa 51 Jahre

schlanke Statur

kurzes dunkles lockiges Haar

Dreitagebart

Brillenträger

Bekleidung: graue Outdoorjacke mit Kapuze (wie auf dem Bild ersichtlich); grüne Jogginghose

trägt am Handgelenk ein Patientenarmband

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem eventuellen Aufenthalt des Vermissten. Hinweise richten Sie bitte an das Polizeirevier Halle (Saale) unter (0345) 224 2000.