Nach einem Unfall in der Eisenbahnstraße in Halle ist ein Radfahrer gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Radfahrer bei Unfall in Eisenbahnstraße schwer verletzt: Polizei sucht beteiligtes Auto

Polizei in Halle

Auf der Eisenbahnstraße in Halle ist es zu einem Unfall gekommen.

Halle (Saale)/DUR. - Am Mittwoch, 10. Juli, hat sich um 10.45 Uhr in der Eisenbahnstraße in Halle ein Unfall ereignet.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr laut Polizei ein Radfahrer auf der Straße aus Richtung Europachaussee kommend, als ihn auf Höhe des dortigen Bahnüberganges ein wohl heller Kleinwagen überholte. Dieser habe den Mann touchierte oder sei so eng ihm vorbeigefahren, dass er zu Fall kam und sich durch den Sturz schwere Verletzungen zuzog.

Die Polizei sucht nach Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem Auto und/oder dem Fahrer machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0345/2242000 zu melden.